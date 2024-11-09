Схватил игрока: Поработавший в РПЛ тренер отметился некрасивым поступком в Италии

Испанский тренер Жозеп Клотет ранее тренировал в России «Торпедо». С 21 октября он работает в Италии у руля команды «Триестина». Результаты пока не самые лучшие – две ничьи и два поражения.

В пятницу «Триестина» играла против «Джиана Эрминио» и проиграла со счётом 0:1. В составе «Триестины» произошло удаление, и тогда Клотет отметился некрасивым поступком. Экс-тренер «Торпедо» схватил своего подопечного, получившего красную карточку, за шиворот и начал трясти. Очевидно, Жозеп был очень зол.

Сложно сказать, станет ли «Триестина» применять какие-то санкции к «Торпедо». Физическое воздействие на игрока – весомый повод.