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Чемпионат Италии. Серия Б

«Зюйдтироль» уволил тренера

05 Ноября 2024 • 18:58 Комментировать
Чезена
1:0
Зюйдтироль

Тренерская отставка в итальянской Серии B - с наставником решило расстаться руководство клуба «Зюйдтироль» из автономной итальянской провинции Южный Тироль. Неудачные результаты в последних турах, то есть три поражения в четырёх матчах, стоили места Федерико Валенте - наставнику команды, уже с приставкой «экс».

Последней каплей терпения стал матча с «Чезеной», после которого команда опустилась на шестнадцатое место в турнирной таблице второй по силе итальянской лиги. В следующем матче клуб сыграет с «Сассуоло», которым руководит Фабио Гроссо. Игра состоится в субботу, девятого ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
Зюйдтироль Федерико Валенте

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