«Зюйдтироль» уволил тренера

Тренерская отставка в итальянской Серии B - с наставником решило расстаться руководство клуба «Зюйдтироль» из автономной итальянской провинции Южный Тироль. Неудачные результаты в последних турах, то есть три поражения в четырёх матчах, стоили места Федерико Валенте - наставнику команды, уже с приставкой «экс».

Последней каплей терпения стал матча с «Чезеной», после которого команда опустилась на шестнадцатое место в турнирной таблице второй по силе итальянской лиги. В следующем матче клуб сыграет с «Сассуоло», которым руководит Фабио Гроссо. Игра состоится в субботу, девятого ноября.