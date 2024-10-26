​Не стало бывшего президента «Пескары»

Траур в итальянском футболе - в возрасте 88 лет ушёл из жизни Винченцо Маринелли, бывший президент «Пескары», а также один из администраторов национальной команды Италии из игроков в возрасте до 21 года.

Маринелли руководил «Пескарой» в её лучшие годы, когда клуб временами выступал в высшей лиге итальянского футбола - Серии А. причиной смерти называется долгая болезнь. В последние годы Маринелли являлся почётным президентом клуба, которым руководил его близкий друг Даниэле Себастьяни.

Также Маринелли и его семья имели немалое влияние в другой спортивной итальянской дисциплине - водном поло.