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Чемпионат Италии. Серия Б

​Не стало бывшего президента «Пескары»

26 Октября 2024 • 02:33 Комментировать

Траур в итальянском футболе - в возрасте 88 лет ушёл из жизни Винченцо Маринелли, бывший президент «Пескары», а также один из администраторов национальной команды Италии из игроков в возрасте до 21 года.

Маринелли руководил «Пескарой» в её лучшие годы, когда клуб временами выступал в высшей лиге итальянского футбола - Серии А. причиной смерти называется долгая болезнь. В последние годы Маринелли являлся почётным президентом клуба, которым руководил его близкий друг Даниэле Себастьяни.

Также Маринелли и его семья имели немалое влияние в другой спортивной итальянской дисциплине - водном поло.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Пескара Винченцо Маринелли
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