​«Фрозиноне» уволил главного тренера

Итальянский «Фрозиноне» решился на расставание с главным тренером, это решение витало в воздухе уже несколько дней, и вот наконец Винченцо Виварини уволен. На его место пока что назначен Леандро Греко, тренер «примаверы» - так в Италии называют молодёжные команды любых клубов.

Любопытно, однако, что руководство клуба подчеркнуло, что Греко получает полноценное назначение, и поиски другого специалиста проводить пока не будут. В девяти турах Серии Б «Фрозиноне» завоевал лишь шесть очков, а в следующем туре чемпионата клуб сыграет с «Пизой». В прошлом сезоне клуб выступал в Серии А.