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Чемпионат Италии. Серия Б

​«Фрозиноне» уволил главного тренера

22 Октября 2024 • 21:44 Комментировать

Итальянский «Фрозиноне» решился на расставание с главным тренером, это решение витало в воздухе уже несколько дней, и вот наконец Винченцо Виварини уволен. На его место пока что назначен Леандро Греко, тренер «примаверы» - так в Италии называют молодёжные команды любых клубов.

Любопытно, однако, что руководство клуба подчеркнуло, что Греко получает полноценное назначение, и поиски другого специалиста проводить пока не будут. В девяти турах Серии Б «Фрозиноне» завоевал лишь шесть очков, а в следующем туре чемпионата клуб сыграет с «Пизой». В прошлом сезоне клуб выступал в Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Леандро Греко Фрозиноне Винченцо Виварини ещё теги
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