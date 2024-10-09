Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

​Строппа уволен из «Кремонезе»

09 Октября 2024 • 02:32 Комментировать
Юве Стабия
...
Кремонезе
20.10 16:00

Итальянский «Кремонезе» из второй по силе лиги итальянского футбола решился на смену тренера - Джованни Строппа уволен, а на его место пресса прочит Эудженио Корини. Побудило руководство клуба к таким переменам серия неудач в итальянском чемпионате, увенчанная вылетом из Кубка Италии после поражения от «Кальяри».

Сейчас команда занимает седьмое место с одиннадцатью очками, но этого для «Кремонезе» мало, руководство клуба жаждет возвращение в Серию А, из которой команда вылетела в прошлом сезоне, уступив в плей-офф «Венеции». В следующем своём матче Серии Б «Кремонезе» сыграет с «Юве Стабия».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Джованни Строппа Эудженио Корини Эугенио Корини ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕ СТАБИЯ КРЕМОНЕЗЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Барселона» потеряла форварда в самом начале матча «Манчестер Юнайтед» может сегодня уволить тен Хага – названо условие В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Левандовски: «Никогда в жизни не сталкивался с таким календарём» Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки» Аршавин выбрал новый клуб Осинькину Флик рассказал, за счёт чего «Барселона» обыграла «Алавес» «Динамо» – ЦСКА: Возможные стартовые составы от Лички и Николича на московское дерби
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник
Спортивные новости
«Металлург» сломил сопротивление московского «Динамо» в матче КХЛ Канарейкин объяснил неудачные результаты «Авангарда» СКА «перестрелял» «Локомотив» в матче КХЛ Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Октября
02:32 · Италия. Серия Б
​Строппа уволен из «Кремонезе»
05 Октября
21:19 · Италия. Серия Б
​«Сассуоло» повторил клубный рекорд, забив шесть мячей
27 Сентября
16:26 · Италия. Серия Б
«Асколи» уволил Карреру 1 официально
24 Сентября
14:10 · Италия. Серия А
Балотелли хочет играть в Италии 1
04 Сентября
19:30 · Италия. Серия Б
Балотелли может вернуться в Италию
03 Сентября
12:57 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» может усилиться воспитанником «Баварии»
30 Августа
08:36 · Италия. Серия Б
«Сампдория» уволила Пирло официально
29 Августа
13:56 · Италия. Серия Б
Пирло уволен – журналист
20 Августа
17:35 · Италия. Серия А
Роберто Сориано нашёл клуб в Серии Б
09 Августа
01:08 · Италия. Серия Б
Дефрель переходит в «Модену»
08 Августа
17:25 · Италия. Серия А
​Шомуродов может оказаться в «Сампдории»
04 Июля
01:29 · Италия. Серия Б
​«Всё в «Пизу» - Филиппо Индзаги нашёл себе место
08 Июня
21:03 · Италия. Серия Б
Каррера может снова остаться без работы слухи
03 Июня
20:09 · Италия. Серия А
Гроссо возглавил «Сассуоло» официально
17:54 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев не исключил, что его сын может оказаться в «Шиннике»
01 Июня
02:32 · Италия. Серия Б
«Кремонезе» и «Венеция» сразятся за последнюю путёвку в Серию А
31 Мая
13:33 · Россия. Премьер-лига
Каррера хочет видеть Джикию в «Асколи»
13:19 · Италия. Серия А
«Наполи» нацелился на лучшего бомбардира «Удинезе» слухи
10:18 · Италия. Серия Б
Два известных футболиста покидают «Салернитану»
28 Мая
16:22 · Италия. Серия Б
Дмитрий Черышев: «О каких-либо предложениях Денис мне пока ничего не говорил»
24 Мая
23:32 · Италия. Серия А
«Венеция» пробилась в финал турнира за третью путёвку в Серию А
23 Мая
18:39 · Россия. Премьер-лига
В «Венеции» заявили, что не предложат Денису Черышеву новый контракт
14 Мая
22:38 · Италия. Серия А
Хоакин Корреа может перейти в клуб Фабрегаса слухи
13 Мая
01:50 · Англия. Чемпионшип
Фабрегас ответил на вопрос о возможном переходе Варди в «Комо»
11 Мая
14:38 · Италия. Серия Б
Фабрегас пообещал команде поездку на Ибицу после выхода в Серию А
Все новости