​Строппа уволен из «Кремонезе»

Итальянский «Кремонезе» из второй по силе лиги итальянского футбола решился на смену тренера - Джованни Строппа уволен, а на его место пресса прочит Эудженио Корини. Побудило руководство клуба к таким переменам серия неудач в итальянском чемпионате, увенчанная вылетом из Кубка Италии после поражения от «Кальяри».

Сейчас команда занимает седьмое место с одиннадцатью очками, но этого для «Кремонезе» мало, руководство клуба жаждет возвращение в Серию А, из которой команда вылетела в прошлом сезоне, уступив в плей-офф «Венеции». В следующем своём матче Серии Б «Кремонезе» сыграет с «Юве Стабия».