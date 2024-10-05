Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

​«Сассуоло» повторил клубный рекорд, забив шесть мячей

05 Октября 2024 • 21:19 Комментировать
Сассуоло
6:1
Читтаделла

В итальянской Серии Б проходят матчи восьмого тура, вылетевший в прошлом сезоне из высшей лиги «Сассуоло» силится вернуться обратно, и сегодня «нероверди» обыграли со счётом 6:1 «Читтаделлу».

Как оказалось, «Сассуоло» всего лишь во второй раз в своей истории забил шесть мячей в матче итальянского чемпионата. Любопытно, что впервые это случилось в Серии А в 2017 году - тогда северяне обыграли со счётом 6:2 «Кальяри», это было 21 мая того года.

В настоящий момент «Сассуоло» занимает третье место в турнирной таблице второй лиги итальянского футбола. Впереди лишь «Пиза» и «Специя».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Читтаделла

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Сборная России в ноябре проведёт два матча – назван соперник Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё» Левандовски превзошёл Роналду и сравнялся с Месси по средней результативности в Лиге чемпионов Определены финалисты чемпионата мира по футзалу
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
«Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ «Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и уступил «Амуру» в КХЛ Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Читтаделла Читтаделла
6
1
1.77 3.45 4.50
Видео
Окончен
Специя Специя
Реджана Реджана
1
0
1.80 3.40 4.40
Видео
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Каррарезе Каррарезе
0
1
1.84 3.45 4.10
Видео
Окончен
Пиза Пиза
Чезена Чезена
3
1
2.35 3.05 3.05
Видео
06.10.24 в 16:00
Мантуя Мантуя
Брешия Брешия
2.38 3.25 2.85
Видео
06.10.24 в 16:00
Катанзаро Катанзаро
Модена Модена
2.65 2.95 2.75
Видео
06.10.24 в 16:00
Палермо Палермо
Салернитана Салернитана
1.99 3.30 3.65
Видео
06.10.24 в 16:00
Козенца Козенца
Зюйдтироль Зюйдтироль
2.27 3.00 3.30
Видео
06.10.24 в 16:00
Кремонезе Кремонезе
Бари Бари
1.90 3.40 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Октября
21:19 · Италия. Серия Б
​«Сассуоло» повторил клубный рекорд, забив шесть мячей
27 Сентября
16:26 · Италия. Серия Б
«Асколи» уволил Карреру 1 официально
24 Сентября
14:10 · Италия. Серия А
Балотелли хочет играть в Италии 1
04 Сентября
19:30 · Италия. Серия Б
Балотелли может вернуться в Италию
03 Сентября
12:57 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» может усилиться воспитанником «Баварии»
30 Августа
08:36 · Италия. Серия Б
«Сампдория» уволила Пирло официально
29 Августа
13:56 · Италия. Серия Б
Пирло уволен – журналист
20 Августа
17:35 · Италия. Серия А
Роберто Сориано нашёл клуб в Серии Б
09 Августа
01:08 · Италия. Серия Б
Дефрель переходит в «Модену»
08 Августа
17:25 · Италия. Серия А
​Шомуродов может оказаться в «Сампдории»
04 Июля
01:29 · Италия. Серия Б
​«Всё в «Пизу» - Филиппо Индзаги нашёл себе место
08 Июня
21:03 · Италия. Серия Б
Каррера может снова остаться без работы слухи
03 Июня
20:09 · Италия. Серия А
Гроссо возглавил «Сассуоло» официально
17:54 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев не исключил, что его сын может оказаться в «Шиннике»
01 Июня
02:32 · Италия. Серия Б
«Кремонезе» и «Венеция» сразятся за последнюю путёвку в Серию А
31 Мая
13:33 · Россия. Премьер-лига
Каррера хочет видеть Джикию в «Асколи»
13:19 · Италия. Серия А
«Наполи» нацелился на лучшего бомбардира «Удинезе» слухи
10:18 · Италия. Серия Б
Два известных футболиста покидают «Салернитану»
28 Мая
16:22 · Италия. Серия Б
Дмитрий Черышев: «О каких-либо предложениях Денис мне пока ничего не говорил»
24 Мая
23:32 · Италия. Серия А
«Венеция» пробилась в финал турнира за третью путёвку в Серию А
23 Мая
18:39 · Россия. Премьер-лига
В «Венеции» заявили, что не предложат Денису Черышеву новый контракт
14 Мая
22:38 · Италия. Серия А
Хоакин Корреа может перейти в клуб Фабрегаса слухи
13 Мая
01:50 · Англия. Чемпионшип
Фабрегас ответил на вопрос о возможном переходе Варди в «Комо»
11 Мая
14:38 · Италия. Серия Б
Фабрегас пообещал команде поездку на Ибицу после выхода в Серию А
10 Мая
23:58 · Италия. Серия А
«Комо» возвращается в Серию А после 21-летнего отсутствия 1
Все новости