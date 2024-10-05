​«Сассуоло» повторил клубный рекорд, забив шесть мячей

В итальянской Серии Б проходят матчи восьмого тура, вылетевший в прошлом сезоне из высшей лиги «Сассуоло» силится вернуться обратно, и сегодня «нероверди» обыграли со счётом 6:1 «Читтаделлу».

Как оказалось, «Сассуоло» всего лишь во второй раз в своей истории забил шесть мячей в матче итальянского чемпионата. Любопытно, что впервые это случилось в Серии А в 2017 году - тогда северяне обыграли со счётом 6:2 «Кальяри», это было 21 мая того года.

В настоящий момент «Сассуоло» занимает третье место в турнирной таблице второй лиги итальянского футбола. Впереди лишь «Пиза» и «Специя».