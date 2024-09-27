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Чемпионат Италии. Серия Б

«Асколи» уволил Карреру официально

27 Сентября 2024 • 16:26 Комментировать (1)

Итальянский тренер Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Асколи».

60-летний специалист возглавлял команду с марта 2024 года. Под его руководством в прошлом сезоне «Асколи» вылетел из итальянской Серии B.

В нынешнем розыгрыше третьего по силе итальянского дивизиона «Асколи» провел шесть матчей, в которых одержал две победы, дважды сыграл вничью и уступил в двух встречах. После таких результатов клуб занимает десятое место в турнирной таблице Серии C, набрав восемь очков.

Напомним, ранее Каррера работал в «Бари», афинском АЕКе, «Спартаке», «Ювентусе» и сборной Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Асколи Массимо Каррера
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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus
27 Сентября 2024 в 16:37
Те кто поработал в москвобадском Спартаке, волей-неволей деградирует, это есть знаменитая спартаковская школа 😂 Тедеску вроде бы тоже выгнали
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