Итальянский тренер Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Асколи».

60-летний специалист возглавлял команду с марта 2024 года. Под его руководством в прошлом сезоне «Асколи» вылетел из итальянской Серии B.

В нынешнем розыгрыше третьего по силе итальянского дивизиона «Асколи» провел шесть матчей, в которых одержал две победы, дважды сыграл вничью и уступил в двух встречах. После таких результатов клуб занимает десятое место в турнирной таблице Серии C, набрав восемь очков.

Напомним, ранее Каррера работал в «Бари», афинском АЕКе, «Спартаке», «Ювентусе» и сборной Италии.