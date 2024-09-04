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Чемпионат Италии. Серия Б

Балотелли может вернуться в Италию

04 Сентября 2024 • 19:30 Комментировать
Юве Стабия
...
Палермо
14.09 16:00

Итальянский нападающий Марио Балотелли может вернуться на родину и подписать контракт с «Палермо». Об этом сообщает football-italia.net. Также, по данным издания, форвард имеет предложения от «Коринтианса» и «Сан-Диего».

В настоящее время Балотелли находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с турецким «Адана Демирспор» был расторгнут.

В прошлом сезоне Марио провел 18 матчей в чемпионате и Кубке Турции, отличившись 8 голами.

Стоит заметить, что Балотелли является уроженцем Палермо. На данный момент сицилийский клуб выступает в Серии Б.

Последним клубом нападающего в Италии была «Монца», за которую в сезоне 20/21 он провел 14 матчей и забил 6 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Палермо Коринтианс Марио Балотелли Монца Адана Демирспор Сан-Диего ещё теги

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ЮВЕ СТАБИЯ ПАЛЕРМО
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