Генуэзская «Сампдория» приняла решение об отставке Андреа Пирло с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что итальянский специалист занимал пост рулевого команды с лета прошлого года. В прошлом сезоне «Сампдория» финишировала лишь на седьмом месте в Серии Б и не смогла вернуться в элитный дивизион.

В новом розыгрыше турнира генуэзская команда набрала всего один балл и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Серии Б. Под руководством Пирло «Сампдория» провела 45 поединков, в которых одержала 18 побед. 17 раз команда проиграла, а в десяти сыграла вничью.