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Чемпионат Италии. Серия Б

Пирло уволен – журналист

29 Августа 2024 • 13:56 Комментировать

Андреа Пирло был уволен с должности главного тренера «Сампдории». Этой информацией располагает известный журналист Джанлука ди Марцио. При этом на сайте генуэзского клуба сообщений об отставке 45-летнего специалиста пока нет – будем следить за новостями.

В трёх стартовых турах Серии Б «Сампдория» смогла набрать только один зачётный балл. Как следствие, на текущий момент генуэзцы располагаются на 19-й строчке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона.

Отметим, что Андреа Пирло возглавил «Сампдорию» летом прошлого года. В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Андреа Пирло
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