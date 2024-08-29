Пирло уволен – журналист

Андреа Пирло был уволен с должности главного тренера «Сампдории». Этой информацией располагает известный журналист Джанлука ди Марцио. При этом на сайте генуэзского клуба сообщений об отставке 45-летнего специалиста пока нет – будем следить за новостями.

В трёх стартовых турах Серии Б «Сампдория» смогла набрать только один зачётный балл. Как следствие, на текущий момент генуэзцы располагаются на 19-й строчке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона.

Отметим, что Андреа Пирло возглавил «Сампдорию» летом прошлого года. В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в Серии Б.