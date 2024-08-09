Дефрель переходит в «Модену»

Французский футболист Грегуар Дефрель решил перебраться в «Монцу» - клуб, который расположен в том же регионе, что и «Сассуоло», то есть в Эмилии-Романьи. В составе «нероверди» Дефрель провёл последние пять лет, с «Моденой» пока что подписан двухлетний контракт.

Любопытно, что десять лет тому назад, в июне 2014 года, Дефрель, выступая за «Чезену», забил как раз в ворота «Модены» и не позволил той выйти в Серию А - её место досталось «Чезене». Сейчас, спустя десять лет, Дефрель будет выступать за клуб, который когда-то огорчил.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии Б начнётся 16 августа.