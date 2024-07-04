​«Всё в «Пизу» - Филиппо Индзаги нашёл себе место

Бывший футболист и наставник «Милана» Филиппо Индзаги далеко не столь успешен на тренерском поприще, как его брат Симоне. В то время как тот продолжает наслаждаться плодами успешной работы в минувшем сезоне, подарившей миланскому «Интеру» юбилейный, двадцатый чемпионский титул в Серии А, Филиппо снова и снова пытается перезагрузить свою тренерскую карьеру и найти подходящий проект.

На ближайшее время таковым станет «Пиза» - клуб, выступающий в Серии Б. О соглашении было объявлено на страницах клуба в социальных сетях. Подробности соглашения, к сожалению, не приводятся, но учитывая предыдущие провалы Филиппо, вряд ли руководство «Пизы» решилось на долгосрочный контракт.