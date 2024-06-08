Главный тренер итальянского «Асколи» Массимо Каррера может покинуть свой пост.

По информации издания «Спорт-Экспресс», в ближайшее время у «Асколи» может смениться владелец. В связи с этим 60-летний Каррера рискует остаться без работы, ведь по итогам сезона ему не удалось сохранить команду в Серии B. Отмечается, что будущее клуба и тренера решится до конца июня.

Напомним, Каррера возглавил «Асколи» в марте. Под его руководством команда провела девять матчей, в которых одержала три победы, четыре раза сыграла вничью и уступила в двух поединках.

В минувшем сезоне «Асколи» занял 18-е место в турнирной таблице Серии B.