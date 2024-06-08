Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

Каррера может снова остаться без работы слухи

08 Июня 2024 • 21:03 Комментировать

Главный тренер итальянского «Асколи» Массимо Каррера может покинуть свой пост.

По информации издания «Спорт-Экспресс», в ближайшее время у «Асколи» может смениться владелец. В связи с этим 60-летний Каррера рискует остаться без работы, ведь по итогам сезона ему не удалось сохранить команду в Серии B. Отмечается, что будущее клуба и тренера решится до конца июня.

Напомним, Каррера возглавил «Асколи» в марте. Под его руководством команда провела девять матчей, в которых одержала три победы, четыре раза сыграла вничью и уступила в двух поединках.

В минувшем сезоне «Асколи» занял 18-е место в турнирной таблице Серии B.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Асколи Массимо Каррера
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Новый тренер «Барселоны» Флик принял решение по Гави Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июня
21:03 · Италия. Серия Б
Каррера может снова остаться без работы слухи
03 Июня
20:09 · Италия. Серия А
Гроссо возглавил «Сассуоло» официально
17:54 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев не исключил, что его сын может оказаться в «Шиннике»
01 Июня
02:32 · Италия. Серия Б
«Кремонезе» и «Венеция» сразятся за последнюю путёвку в Серию А
31 Мая
13:33 · Россия. Премьер-лига
Каррера хочет видеть Джикию в «Асколи»
13:19 · Италия. Серия А
«Наполи» нацелился на лучшего бомбардира «Удинезе» слухи
10:18 · Италия. Серия Б
Два известных футболиста покидают «Салернитану»
28 Мая
16:22 · Италия. Серия Б
Дмитрий Черышев: «О каких-либо предложениях Денис мне пока ничего не говорил»
24 Мая
23:32 · Италия. Серия А
«Венеция» пробилась в финал турнира за третью путёвку в Серию А
23 Мая
18:39 · Россия. Премьер-лига
В «Венеции» заявили, что не предложат Денису Черышеву новый контракт
14 Мая
22:38 · Италия. Серия А
Хоакин Корреа может перейти в клуб Фабрегаса слухи
13 Мая
01:50 · Англия. Чемпионшип
Фабрегас ответил на вопрос о возможном переходе Варди в «Комо»
11 Мая
14:38 · Италия. Серия Б
Фабрегас пообещал команде поездку на Ибицу после выхода в Серию А
10 Мая
23:58 · Италия. Серия А
«Комо» возвращается в Серию А после 21-летнего отсутствия 1
04 Мая
20:36 · Италия. Серия А
Экс-тренер «Спартака» может возглавить клуб из Серии А слухи
Все новости
Рекомендуем