«Кремонезе» и «Венеция» сразятся за последнюю путёвку в Серию А

«Кремонезе» и «Венеция» - клубы, которые сразятся за последнюю путёвку в Серию А. Её обладатель станет известен в воскресенье вечером, второго июня. Первый матч закончился нулевой ничьей.

«Кремонезе», напомним, год назад вылетел из Серии А, но, в отличие от «Сампдории» Андреа Пирло, нашёл в себе силы рвануть обратно.

Впрочем, и «Сампдория», хотя и провалила начало сезона, в итоге вернулась в верхнюю часть турнирной таблицы, заняв седьмое место. Но следующий сезон проведёт снова в Серии Б.

Ещё два клуба, которые вышли напрямую в Серию А - это «Парма» и «Комо».

Напомним, что два клуба получают прямые путёвки в Серию А, за третью проводится небольшой турнир.