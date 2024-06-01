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Чемпионат Италии. Серия Б

«Кремонезе» и «Венеция» сразятся за последнюю путёвку в Серию А

01 Июня 2024 • 02:32 Комментировать
Венеция
...
Кремонезе
1 2.30 X 3.30 2 3.15
02.06 21:30

«Кремонезе» и «Венеция» - клубы, которые сразятся за последнюю путёвку в Серию А. Её обладатель станет известен в воскресенье вечером, второго июня. Первый матч закончился нулевой ничьей.

«Кремонезе», напомним, год назад вылетел из Серии А, но, в отличие от «Сампдории» Андреа Пирло, нашёл в себе силы рвануть обратно.

Впрочем, и «Сампдория», хотя и провалила начало сезона, в итоге вернулась в верхнюю часть турнирной таблицы, заняв седьмое место. Но следующий сезон проведёт снова в Серии Б.

Ещё два клуба, которые вышли напрямую в Серию А - это «Парма» и «Комо».

Напомним, что два клуба получают прямые путёвки в Серию А, за третью проводится небольшой турнир.


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ВЕНЕЦИЯ КРЕМОНЕЗЕ
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