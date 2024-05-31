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Чемпионат Италии. Серия Б

Два известных футболиста покидают «Салернитану»

31 Мая 2024 • 10:18 Комментировать

Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг, а также мексиканский вратарь Гильермо Очоа покинут «Салернитану» в статусе свободных агентов.

О этом сообщает в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо. Напомним, клуб ранее вылетел в Серию В.

Очоа выступал за «Салернитану» с января прошлого года. На его счету 41 матч за клуб, в которых он пропустил 77 голов, в пяти встречах вратарь сохранил свои ворота «сухими».

Боатенг был игроком итальянской команды с февраля этого года, в его активе семь игр за клуб.

В минувшем сезоне «Салернитана» заняла последнее место в таблице Серии А, набрав 17 баллов в 38 турах.

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Жером Боатенг Гильермо Очоа Салернитана ещё теги
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