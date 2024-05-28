Дмитрий Черышев: «О каких-либо предложениях Денис мне пока ничего не говорил»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, высказался о будущем российского футболиста.

Ранее спортивный директор итальянского клуба Филиппо Агомери Антонелли заявил, что «Венеция» не станет продлевать контракт с Черышевым.

«У Дениса конец сезона, задача — вывести команду в высшую лигу. О каких-либо предложениях Денис мне пока ничего не говорил», — приводит слова Дмитрия Черышева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний Черышев провёл за «Венецию» 10 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему удалось. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 700 тысяч евро.