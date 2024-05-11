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Чемпионат Италии. Серия Б

Фабрегас пообещал команде поездку на Ибицу после выхода в Серию А

11 Мая 2024 • 14:38 Комментировать

«Комо» пробился в Серию А, где в прошлый раз команда выступала в далёком сезоне 2002/2003. Сеск Фабрегас, который входит в тренерский штаб «Комо», хотя по факту является основным рулевым, выступил перед футболистами в раздевалке. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

В числе прочего Фабрегас пообещал команде поездку на Ибицу. Там футболисты смогут сполна отпраздновать повышение в классе.

В следующем сезоне «Комо» постарается достойно выступить в итальянском топ-дивизионе. Наверняка летом клуб будет работать над усилением состава команды. 

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Сеск Фабрегас
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Сегодня, 11 Мая
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