Фабрегас пообещал команде поездку на Ибицу после выхода в Серию А

«Комо» пробился в Серию А, где в прошлый раз команда выступала в далёком сезоне 2002/2003. Сеск Фабрегас, который входит в тренерский штаб «Комо», хотя по факту является основным рулевым, выступил перед футболистами в раздевалке. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

В числе прочего Фабрегас пообещал команде поездку на Ибицу. Там футболисты смогут сполна отпраздновать повышение в классе.

В следующем сезоне «Комо» постарается достойно выступить в итальянском топ-дивизионе. Наверняка летом клуб будет работать над усилением состава команды.