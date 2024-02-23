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Чемпионат Италии. Серия Б

Черышев может покинуть «Венецию»

23 Февраля 2024 • 13:43 Комментировать

Футбольный функционер Давиде Брендолин, который является спортивным директором «Венеции», высказался касательно будущего полузащитника команды Дениса Черышева.

«Возможно, Денис Черышев покинет «Венецию» в конце этого сезона», - приводит слова Брендолина Sport24.

В нынешнем сезоне 33-летний россиянин поучаствовал в девяти поединках итальянского коллектива. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает грядущим летом.

Денис присоединился к «Венеции» в 2022 году. До этого опытный полузащитник долгое время выступал в испанском чемпионате.

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Денис Черышев Венеция Давиде Брендолин ещё теги
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