Футбольный клуб «Таранто», выступающий в итальянской Серии С, лишился стадиона. Домашняя арена команды сгорела после серьезного пожара. В связи с этим руководство приняло решение проводить матчи на стадионе в Терамо. Расстояние между городами – 450 километров.

Это известие сильно огорчило 84-летнего болельщика «Таранто». В своем видеообращении он не сдерживает слез из-за переезда любимой команды. Болельщик посещает матчи «Таранто» на протяжении 75 лет.

Команда набрала 45 баллов после 26 туров дивизиона С. «Таранто» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Юве Стабия» на десять очков.