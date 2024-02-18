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Чемпионат Италии. Серия Б

Драма в Италии: 84-летнего болельщика разлучили с любимой командой из-за сгоревшего стадиона видео

18 Февраля 2024 • 11:42 Комментировать

Футбольный клуб «Таранто», выступающий в итальянской Серии С, лишился стадиона. Домашняя арена команды сгорела после серьезного пожара. В связи с этим руководство приняло решение проводить матчи на стадионе в Терамо. Расстояние между городами – 450 километров.

Это известие сильно огорчило 84-летнего болельщика «Таранто». В своем видеообращении он не сдерживает слез из-за переезда любимой команды. Болельщик посещает матчи «Таранто» на протяжении 75 лет.

Команда набрала 45 баллов после 26 туров дивизиона С. «Таранто» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Юве Стабия» на десять очков.

 

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