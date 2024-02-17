​Фабрегас объяснил, зачем в «Комо» используют строительные леса

Член тренерского штаба «Комо» Сеск Фабрегас объяснил, зачем около футбольных полей на базе установлены строительные леса.

«Да, это правда – мой помощник забирается на леса, чтобы видеть другую тактическую перспективу. Это помогает в некоторых моментах, касающихся тактики. Всё зависит от того, атакуем мы или работаем над защитой», - слова Фабрегаса приводит Relevo.

«Комо» выступает в Серии Б, где сейчас занимает третье текущее место в турнирной таблице. Хотя Сеск Фабрегас не является главным тренером команды, его считают теневым лидером штаба. В настоящий момент испанец параллельно учится на повышение уровня тренерской лицензии.