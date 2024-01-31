В «Венеции» сообщили, что не получали предложений по Черышеву

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о будущем полузащитника итальянского клуба Дениса Черышева, чей контракт рассчитан до конца июня нынешнего года.

По словам спортивного директора, скорее всего, 33-летний россиянин останется в команде, поскольку предложения по нему текущей зимой «Венеция» так и не получила.

«Мы так и не получили предложений по трансферу Черышева. Завтра вечером трансферное окно в Италии закрывается, поэтому россиянин, думаю, останется в «Венеции» до лета», — цитирует Брендолина Sport24.

В текущем сезоне Черышев провёл за «Венецию» девять матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 700 тысяч евро.