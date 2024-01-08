Денис Черышев выбрал клуб до конца сезона

Российский полузащитник Денис Черышев останется до завершения нынешнего сезона в итальянской «Венеции». Об этом рассказали его представители.

«Он хочет закончить текущий сезон в «Венеции», - передает Metaratings.ru слова представителей агентства Eleven Talent Group.

Ранее в прессе сообщалось, что 32-летний хавбек раздумывает над переездом в РПЛ.

Срок действующего трудового соглашения между Черышевым и итальянским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Серии Б россиянин поучаствовал в восьми поединках, не отметившись голевыми действиями.