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Чемпионат Италии. Серия Б

Денис Черышев выбрал клуб до конца сезона

08 Января 2024 • 12:43 Комментировать

Российский полузащитник Денис Черышев останется до завершения нынешнего сезона в итальянской «Венеции». Об этом рассказали его представители.

«Он хочет закончить текущий сезон в «Венеции», - передает Metaratings.ru слова представителей агентства Eleven Talent Group.

Ранее в прессе сообщалось, что 32-летний хавбек раздумывает над переездом в РПЛ.

Срок действующего трудового соглашения между Черышевым и итальянским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Серии Б россиянин поучаствовал в восьми поединках, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция
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