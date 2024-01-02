У «Венеции» нет предложений по Черышеву

Давиде Брендолин, который занимает пост спортивного директора «Венеции», поведал о том, что клуб не получал предложений по трансферу российского полузащитника Дениса Черышева.

«На данный момент у нас по Черышеву ничего нет. В клуб никто не обращался», - передает слова функционера Sport24.

Срок действующего контракта между 33-летним полузащитником и итальянским клубом рассчитан до середины следующего года. У «Венеции» есть право активировать опцию пролонгации сотрудничества на один сезон.

В текущей кампании Денис провел девять матчей, в которых не отметился голевыми действиями.