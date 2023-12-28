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Чемпионат Италии. Серия Б

​Анри рассказал, чем отличается работа футбольного менеджера

28 Декабря 2023 • 01:35 Комментировать

Тьерри Анри блистал на футбольных полях, а сейчас пробует себя в роли футбольного менеджера. Он рассказал, чем эта деятельность отличается от его прежнего занятия.

- Ты должен думать стратегически, вот в чем отличие. Как игрок, ты знаешь, что случится в ближайшей перспективе, то есть, условно говоря, ты знаешь, что будет в следующем матче, но не знаешь, что будет после него. А как менеджер, ты должен мыслить совсем другими временными категориями, например, смотреть вперед на пять лет, - цитирует слова бывшего французского футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Тьерри Анри
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