​Анри рассказал, чем отличается работа футбольного менеджера

Тьерри Анри блистал на футбольных полях, а сейчас пробует себя в роли футбольного менеджера. Он рассказал, чем эта деятельность отличается от его прежнего занятия.

- Ты должен думать стратегически, вот в чем отличие. Как игрок, ты знаешь, что случится в ближайшей перспективе, то есть, условно говоря, ты знаешь, что будет в следующем матче, но не знаешь, что будет после него. А как менеджер, ты должен мыслить совсем другими временными категориями, например, смотреть вперед на пять лет, - цитирует слова бывшего французского футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.