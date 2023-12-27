​Анри рассказал, почему верит в «Комо»

Бывшая звезда французского футбола Тьерри Анри с некоторых пор является акционером итальянского клуба «Комо» - того самого, в котором выступал Сеск Фабрегас. Он рассказал, почему поверил в проект и вложил в него свои средства:

- Меня приятно удивил проект с самого начала знакомства с ним. Важную роль сыграло и место, ведь это легендарный город, название которого известно на весь мир. Для успеха мы должны поддерживать крепкую связь с горожанами, с обществом, - цитирует слова Анри итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Комо» выступает в чемпионате итальянской Серии Б.