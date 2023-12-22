Денис Черышев высказался о малом количестве игрового времени в «Венеции»

Российский полузащитник Денис Черышев высказался о своём игровом времени в «Венеции».

Специалист отметил, что действительно не всегда получает достаточное количество времени на поле.

«Но у нас команда очень хорошая, сплочённая. Я пытаюсь использовать все свои шансы, когда мне дают играть. Так что я доволен», - заявил Черышев на официальном ютуб-канале Российской премьер-лиги.

В текущем сезоне 32-летний россиянин принял участие в восьми играх во всех турнирах, проведя на поле всего 148 минут, и не смог отметиться результативными действиями.

Его соглашение с «Венецией» рассчитано до конца нынешнего сезона.