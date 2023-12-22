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Чемпионат Италии. Серия Б

Денис Черышев: «Очень горжусь папой»

22 Декабря 2023 • 12:49 Комментировать

32-летний российский хавбек Денис Черышев дал комментарий относительно работы своего отца Дмитрия на посту рулевого «Санта-Коломы» (Андорра).

«Я смотрел все его игры, вместе анализировали и рассматривали. Рад, что у него получился такой большой успех в Лиге Конференций. В чемпионате тоже хорошо выступили. Очень рад за них и горжусь папой», - приводятся слова футболиста на ютуб-канале РПЛ.

Напомним, что под руководством Дмитрия Черышева «Санта-Колома» впервые в клубной истории добралась до третьего квалификационного раунда еврокубков. В третьем этапе отбора Лиги конференций команда из Андорры потерпела поражение от нидерландского АЗ.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Дмитрий Черышев
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