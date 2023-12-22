​Сын Роберто Манчини готов провести в «Сампдории» «всю жизнь»

Минувшим летом сын Роберто Манчини, Андреа, стал спортивным директором генуэзской «Сампдории», и, несмотря на то, что клуб сейчас выступает во второй лиге итальянского футбола, Андреа считает, что работает в команде своей мечты. Он готов оставаться в «Сампдории» всю свою карьеру.

- Если бы я мог, то остался бы в «Сампдории» на всю свою карьеру. Я считаю клуб своей второй шкурой, своим вторым домом, - цитирует слова Манчини-младшего итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что и его отец сделал себе имя именно выступлениями в генуэзской «Сампдории».