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Чемпионат Италии. Серия Б

​Клуб Серии С «Пескара» пошутил на тему своего участия в Суперлиге

21 Декабря 2023 • 19:33 Комментировать

Проект Суперлиги может быть запущен после решения суда Европейского союза, в котором говорится, что УЕФА не имеет права быть монополистом. Правда, ряд статусных клубов уже отказался выступать в Суперлиге.  

Шутливый комментарий на тему своего участия в Суперлиге сделал клуб «Пескара» из итальянской Серии С.

«Не получив приглашения в Суперлигу, «Пескара» объявляет, что не будет делать никаких заявлений по этому поводу», - говорится в сообщении скромного клуба.

На текущий момент «Пескара» располагается на второй позиции в турнирной таблице своей группы Серии С.

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