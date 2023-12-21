​Клуб Серии С «Пескара» пошутил на тему своего участия в Суперлиге

Проект Суперлиги может быть запущен после решения суда Европейского союза, в котором говорится, что УЕФА не имеет права быть монополистом. Правда, ряд статусных клубов уже отказался выступать в Суперлиге.

Шутливый комментарий на тему своего участия в Суперлиге сделал клуб «Пескара» из итальянской Серии С.

«Не получив приглашения в Суперлигу, «Пескара» объявляет, что не будет делать никаких заявлений по этому поводу», - говорится в сообщении скромного клуба.

На текущий момент «Пескара» располагается на второй позиции в турнирной таблице своей группы Серии С.