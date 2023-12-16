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Денис Черышев высказался об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях

16 Декабря 2023 • 16:52 Комментировать

Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев высказался об отстранении всех российских команд от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

Экс-игрок сборной России отметил, что это неприятная ситуация, и надеется, что скоро российский футбол допустят на крупные турниры, ведь футболисты не несут никакой ответственности за политические решения. 

«Я надеюсь, что конфликт скоро закончится, и все вернется на круги своя», - приводит слова Черышева AS.

Напомним, что сборная России не принимала участие в квалификации на чемпионат Европы 2024 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Денис Черышев
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