Денис Черышев высказался об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях

Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев высказался об отстранении всех российских команд от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

Экс-игрок сборной России отметил, что это неприятная ситуация, и надеется, что скоро российский футбол допустят на крупные турниры, ведь футболисты не несут никакой ответственности за политические решения.

«Я надеюсь, что конфликт скоро закончится, и все вернется на круги своя», - приводит слова Черышева AS.

Напомним, что сборная России не принимала участие в квалификации на чемпионат Европы 2024 года.