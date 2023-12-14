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Чемпионат Италии. Серия Б

​В «Венеции» отреагировали на информацию об интересе к Черышеву

14 Декабря 2023 • 17:56 Комментировать

Поговаривают, что полузащитник Денис Черышев может сменить один клуб Серии Б на другой, перебравшись из «Венеции» в «Лекко». Комментарий на этот счёт дал Давиде Брендолин, который работает на должности спортивного директора «Венеции».

«Я читал эту новость, но не получал никакого запроса по игроку до сегодняшнего дня», - цитирует Брендолина Sport24.

В сезоне 2023/2024 Денис Черышев провёл за «Венецию» семь матчей. Результативными действиями футболист не отмечался.

В конце декабря Черышеву исполнится 33 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.

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