​Поклонники «Бари» оскандалились в Лекко, расплачиваясь фальшивыми банкнотами на стадионе

Громкий скандал разразился в Италии после матча Серии Б, в котором «Лекко» обыграл «Бари» с минимальным преимуществом. Как утверждает владелец расположенного в пределах стадиона бара, поклонники «Бари» массово расплачивались фальшивыми банкнотами достоинством в 20 евро.

- Они начали массово покупать бутылочки воды за 1 евро, расплачиваясь каждый раз купюрами по 20 евро, с тем, чтобы получить сдачу 19 евро. У нас это начало вызывать подозрения, мы присмотрелись к деньгам и заметили, что они - фальшивые. Мы были вынуждены закрыть бар для гостевого сектора, - цитирует слова владельца бара derbyderbyderby.it.

В итоге общая сумма ущерба составила около 600 евро, делом занимается полиция.