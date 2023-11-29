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Чемпионат Италии. Серия Б

​Бывший игрок итальянской сборной лёг под операционный нож

29 Ноября 2023 • 02:41 Комментировать
Брешия
...
Сампдория
03.12 18:15

Генуэзская «Сампдория» выиграла в последнем туре итальянского чемпионата Серии Б, она обыграла «Специю», но при этом потеряла Фабио Борини. Бывший игрок итальянской сборной получил травму и теперь будет вынужден лечь под операционный нож. Хирургическое вмешательство пройдет в финском Турку уже в среду.

- «Сампдория» информирует, что нападающий Фабио Борини будет прооперирован в Турку профессором ассе Лемпайненом. Операция пройдет в среду, - цитирует пресс-релиз клуба итальянское новостное агентство ITASportPress.

Последние успехи позволили «Сампдории» подняться на тринадцатое место  в турнирной таблице, в следующем туре клуб сыграет с «Брешией».


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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Борини

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