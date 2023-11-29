​Бывший игрок итальянской сборной лёг под операционный нож

Генуэзская «Сампдория» выиграла в последнем туре итальянского чемпионата Серии Б, она обыграла «Специю», но при этом потеряла Фабио Борини. Бывший игрок итальянской сборной получил травму и теперь будет вынужден лечь под операционный нож. Хирургическое вмешательство пройдет в финском Турку уже в среду.

- «Сампдория» информирует, что нападающий Фабио Борини будет прооперирован в Турку профессором ассе Лемпайненом. Операция пройдет в среду, - цитирует пресс-релиз клуба итальянское новостное агентство ITASportPress.

Последние успехи позволили «Сампдории» подняться на тринадцатое место в турнирной таблице, в следующем туре клуб сыграет с «Брешией».