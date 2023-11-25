У «Венеции» нет предложений по Черышеву

«Венеция» не получала предложений по трансферу российского полузащитника Дмитрия Черышева. Об этом рассказал спортивный директор итальянского клуба Давиде Брендолин.

«Пока ни один клуб не связывался с нами насчет Черышева. В клубе им довольны, но мы посмотрим, останется он в клубе зимой или нет», - передает слова функционера Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник сыграл пять поединков за итальянскую команду. До переезда в Италию Денис поиграл за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал». На его счету 33 матча и 12 голов в футболке национальной сборной России.