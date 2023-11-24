​Пирло: «Две победы - это хорошо, но надо стремиться к большему»

После очень неудачного начала сезона генуэзская «Сампдория» под руководством Андреа Пирло несколько оправилась и перед паузой на матчи сборных одержала две победы кряду - над «Палермо» и «Моденой». Наставник клуба доволен, но призвал своих игроков накануне игры со «Специей» не расслабляться:

- Мы выиграли да важных матча и следует продолжать в этом же духе. Игроки должны стремиться к новым победам. Не надо думать, что это наш максимум. Мы должны стремиться к другой позиции в турнирной таблице, - цитирует слова Андреа Пирло итальянское новостное агентство ITASportPress.