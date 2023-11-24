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Чемпионат Италии. Серия Б

​Пирло: «Две победы - это хорошо, но надо стремиться к большему»

24 Ноября 2023 • 03:58 Комментировать
Сампдория
...
Специя
1 2.25 X 3.10 2 3.50
Через 17 ч. 58 мин.

После очень неудачного начала сезона генуэзская «Сампдория» под руководством Андреа Пирло несколько оправилась и перед паузой на матчи сборных одержала две победы кряду - над «Палермо» и «Моденой». Наставник клуба доволен, но призвал своих игроков накануне игры со «Специей» не расслабляться:

- Мы выиграли да важных матча и следует продолжать в этом же духе. Игроки должны стремиться к новым победам. Не надо думать, что это наш максимум. Мы должны стремиться к другой позиции в турнирной таблице, - цитирует слова Андреа Пирло итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Андреа Пирло

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