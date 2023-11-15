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Чемпионат Италии. Серия Б

Фабрегас рассказал, почему завершил карьеру

15 Ноября 2023 • 19:49 Комментировать
Комо
...
ФералпиСало
25.11 16:00

Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас, а ныне новый главный тренер «Комо», ответил на вопрос о завершении карьеры футболиста.

36-летний Фабрегас играл за итальянский «Комо», который выступает в Серии B, с лета прошлого года, а совсем недавно возглавил этот клуб.

«Я был недоволен. Мое сердце и моя голова уже больше думали о тренерской карьере, чем об игре», — приводит слова испанца Sky Sports.

На данный момент «Комо» занимает седьмое место во втором по силе итальянском чемпионате, набрав 21 очко в 12 матчах.

Напомним, во время карьеры футболиста Фабрегас успел поиграть за «Барселону», «Арсенал», «Челси», «Монако» и «Комо».

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Сеск Фабрегас

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