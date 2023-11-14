​Бывший тренер «Дженоа» возглавит «Брешию»

Итальянская «Брешия», в которой когда-то выступали такие игроки, как Геогре Хаджи, Роберто Баджо и Хосеп Гвардиола, наконец-то определилась с новым тренером, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Опустившийся между делом во вторую лигу клуб возглавит Роландо Маран - бывший наставник «Дженоа». Контракт с ним будет подписан сроком до конца сезона - но с возможностью продления еще на год, если результаты работы специалиста устроят владельца «Брешии», эксцентричного Массимо Челлино.

Любопытно, что в следующем туре «Брешия» сыграет с «Пизой» - Маран работал в прошлом и с этим клубом также.