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Чемпионат Италии. Серия Б

Фабрегас назначен главным тренером «Комо» официально

13 Ноября 2023 • 12:08 Комментировать

Известный в прошлом полузащитник Сеск Фабрегас, поигравший за каталонскую «Барселону» и лондонский «Арсенал», был назначен главным тренером «Комо». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Стоит напомнить, что до этого назначения испанский специалист несколько месяцев отработал в молодежке «Комо». Руководство решило повысить начинающего тренера и перевело его в первую команду.

В нынешнем сезоне «Комо» выступает в Серии Б. Команда набрала 21 очко после 12 проведенных туров и занимает седьмую позиции в турнирной таблице.

Добавим, что это дебют для Сеска в качестве рулевого основной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Сеск Фабрегас
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