Известный в прошлом полузащитник Сеск Фабрегас, поигравший за каталонскую «Барселону» и лондонский «Арсенал», был назначен главным тренером «Комо». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Стоит напомнить, что до этого назначения испанский специалист несколько месяцев отработал в молодежке «Комо». Руководство решило повысить начинающего тренера и перевело его в первую команду.

В нынешнем сезоне «Комо» выступает в Серии Б. Команда набрала 21 очко после 12 проведенных туров и занимает седьмую позиции в турнирной таблице.

Добавим, что это дебют для Сеска в качестве рулевого основной команды.