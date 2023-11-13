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Чемпионат Италии. Серия Б

Фабрегас возглавит итальянский клуб

13 Ноября 2023 • 09:48 Комментировать

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Испании Сеск Фабрегас возглавит «Комо», об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что в настоящий момент испанский специалист является наставником молодежной команды итальянского клуба. Под его руководством коллектив занимает седьмое место с 12 набранными баллами.

Боссы «Комо» решили представить Фабрегасу возможность проявить себя в первой команде, которая выступает в Серии Б. Для Сеска это будет первый опыт в качестве главного тренера основной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Сеск Фабрегас
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