Фабрегас возглавит итальянский клуб

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Испании Сеск Фабрегас возглавит «Комо», об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что в настоящий момент испанский специалист является наставником молодежной команды итальянского клуба. Под его руководством коллектив занимает седьмое место с 12 набранными баллами.

Боссы «Комо» решили представить Фабрегасу возможность проявить себя в первой команде, которая выступает в Серии Б. Для Сеска это будет первый опыт в качестве главного тренера основной команды.