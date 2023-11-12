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Чемпионат Италии. Серия Б

​Онази нашёл себе клуб итальянской Серии D

12 Ноября 2023 • 20:16 Комментировать

Бывший футболист итальянского «Лацио» Оджени Онази нашел себе новое пристанище - но на несколько ступеней ниже, нежели Серия А. Речь идет о контракте с клубом «Авеццано», вступающем в четвертой по силе итальянской лиге - Серии D. Онази подписал со своим новым клубом двухлетний контракт.

Напомним, что нигерийский футболист выступал за римский «Лацио» с промежуток с 2012 по 2016 год, выиграв в 2013 году Кубок Италии. Также он успел поиграть в Турции, Дании, Саудоской Аравии и даже в литовском «Жальгирисе». На его счету также пятьдесят два гола за нигерийскую сборную, в составе которой он забил один гол.


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Евро-Футбол.Ру,
Оджени Онази Авеццано
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