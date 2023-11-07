​Наингголан решил поиграть в Индонезии

35-летний полузащитник Раджа Наингголан не собирается вешать бутсы на гвоздь, он намерен содействовать развитию футбола в родной Индонезии.

Недавно Раджа стал послом будущего чемпионата мира U17, который пройдет как раз в Индонезии, а сейчас Наингголан, родители которого являются выходцами с крупного индонезийского острова Суматра, намерен вернуться на родину и продолжать играть там.

Есть несколько клубов, заинтересованных в приглашении Наингголана - «Борнео», «Бали Юнайтед», «Периб Бандунг» и «Баянгкара», сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.