Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

​Наингголан решил поиграть в Индонезии

07 Ноября 2023 • 20:05 Комментировать

35-летний полузащитник Раджа Наингголан не собирается вешать бутсы на гвоздь, он намерен содействовать развитию футбола в родной Индонезии.

Недавно Раджа стал послом будущего чемпионата мира U17, который пройдет как раз в Индонезии, а сейчас Наингголан, родители которого являются выходцами с крупного индонезийского острова Суматра, намерен вернуться на родину и продолжать играть там.

Есть несколько клубов, заинтересованных в приглашении Наингголана - «Борнео», «Бали Юнайтед», «Периб Бандунг» и «Баянгкара», сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Раджа Наингголан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.11.23 в 20:30
Палермо Палермо
Брешия Брешия
1.61 3.95 5.00
Видео
08.11.23 в 20:30
Лекко Лекко
Специя Специя
3.45 3.40 2.07
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Ноября
20:05 · Италия. Серия Б
​Наингголан решил поиграть в Индонезии
06 Ноября
03:08 · Италия. Серия Б
​«Тернана» снова расстаётся с Лукарелли
03 Ноября
14:32 · Италия. Серия Б
Оздоев: Пирло — обычный парень, из него будет топовый тренер
01 Ноября
23:16 · Италия. Серия Б
​Де Росси - возможный претендент на место Пирло в «Сампдории»
31 Октября
17:46 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев – о карьере сына Дениса в «Венеции»: «Пока тяжеловато всё»
29 Октября
00:06 · Италия. Серия Б
​«Зюйдтироль» обыграл «Сампдорию» - под Пирло зашаталось кресло
24 Октября
13:34 · Италия. Серия Б
Экс-тренер «Спартака» уволен из итальянского клуба
22 Октября
22:35 · Италия. Серия Б
​Дубль Борини принёс «Сампдории» победу - первую за восемь матчей
18 Октября
20:36 · Италия. Серия Б
​Логотипы Parmalat возвращаются на футболки игроков «Парма»
15 Октября
17:20 · Италия. Серия Б
Пирло: «Я доволен тем, какой выбрал путь»
10 Октября
17:57 · Италия. Серия Б
Директор «Венеции» высказался о будущем Черышева 2
08 Октября
02:36 · Италия. Серия Б
​Пирло не справился с ультиматумом - «Сампдория» не выиграла у «Асколи»
06 Октября
01:57 · Италия. Серия Б
​Появились новые претенденты на место Андреа Пирло
04 Октября
21:49 · Италия. Серия Б
​«Сампдория» и Джампаоло наконец-то оформили свой разрыв
00:02 · Италия. Серия Б
​В СПАЛе сменился тренер
Все новости
Рекомендуем