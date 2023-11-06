​«Тернана» снова расстаётся с Лукарелли

Бывший игрок испанской «Валенсии», украинского «Шахтёра» и «Пармы», Кристиан Лукарелли, вновь терпит фиаско в своей тренерской карьере. Уже увольнявшая, но затем вернувшая его «Тернана» вновь указывает Лукарелли на дверь - это расплата за поражение от «Венеции» в очередном туре итальянской Серии Б, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

У руководства клуба уже есть на примете и замена для Лукарелли - это Роберто Бреда, в прошлом поигравший за «Сампдорию» и «Парму», а также тренировавший «Тернану» в сезоне 2015/2016. Его последним рабочим местом был клуб «Асколи».