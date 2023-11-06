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Чемпионат Италии. Серия Б

​«Тернана» снова расстаётся с Лукарелли

06 Ноября 2023 • 03:08 Комментировать
Тернана
0:1
Венеция

Бывший игрок испанской «Валенсии», украинского «Шахтёра» и «Пармы», Кристиан Лукарелли, вновь терпит фиаско в своей тренерской карьере. Уже увольнявшая, но затем вернувшая его «Тернана» вновь указывает Лукарелли на дверь - это расплата за поражение от «Венеции» в очередном туре итальянской Серии Б, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

У руководства клуба уже есть на примете и замена для Лукарелли - это Роберто Бреда, в прошлом поигравший за «Сампдорию» и «Парму», а также тренировавший «Тернану» в сезоне 2015/2016. Его последним рабочим местом был клуб «Асколи».


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Тернана Кристиан Лукарелли Роберто Бреда ещё теги

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