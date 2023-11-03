Оздоев: Пирло — обычный парень, из него будет топовый тренер

Российский хавбек ПАОКа Магомед Оздоев высказался о главном тренере «Сампдории» Андреа Пирло.

Напомним, ранее полузащитник играл под руководством итальянца в составе турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

«Я провел с Пирло целый сезон. Андреа — мировая легенда. Уверен, что и тренер из него будет топовый. У него очень интересные идеи и тренировочный процесс», — приводит слова Оздоева «Чемпионат».

При этом футболист отметил, что в жизни Пирло является обычным человеком, который очень близко общается со своими игроками.

Пирло возглавил «Сампдорию» прошедшим летом. После 11 туров его команда занимает 17-е место в турнирной таблице Серии B, набрав 7 очков.