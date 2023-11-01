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Чемпионат Италии. Серия Б

​Де Росси - возможный претендент на место Пирло в «Сампдории»

01 Ноября 2023 • 23:16 Комментировать

Андреа Пирло все никак не удается «стабилизировать состояние пациента» - команда проигрывает, опускаясь все ниже в турнирной таблице. И пресса уже вовсю обсуждает возможные кандидатуры для его замены. В частности, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, новым тренером «Сампдории» может стать Даниэле де Росси, бывшая звезда столичной «Ромы» и экс-наставник СПАЛа.

Судя по всему, будущее Пирло теперь зависит от ближайшего матча «Сампдории» - против «Палермо». Эта игра состоится в субботу, четвертого ноября. В настоящий момент команда Пирло занимает лишь восемнадцатое место в турнирной таблице.


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Сампдория Даниэле Де Росси Андреа Пирло ещё теги
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