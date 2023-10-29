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Чемпионат Италии. Серия Б

​«Зюйдтироль» обыграл «Сампдорию» - под Пирло зашаталось кресло

29 Октября 2023 • 00:06 Комментировать
Зюйдтироль
3:1
Сампдория

Проект Пирло-«Сампдория» не работает - в очередном туре итальянской серии Б команда потерпела поражение от «Зюйдтироля», команды из автономии Южный Тироль, населенной в основном австрийцами. Генуэцы пропустили три мяча, на что смогли ответить только лишь одним голом.

И теперь место Андреа Пирло уже по-настоящему под угрозой, потому что постепенно вырисовывается перспектива погружения еще глубже, уже в третью по силе лигу итальянского футбола, что для клуба, некогда становившемся чемпионом, стало бы катастрофой.

Протокол игры  
Зюйдтироль3:1Сампдория
  53'Гонсалес Факундо (0:1)
(1:1) Одогву Рафаэль77'  
(2:1) Казираги Даниэль90'  
(3:1) Emanuele Pecorino90'  
Полуцци ДжакомоДжорджини АндреаВинетот КевинМазиелло АндреаSimone Davi  52'Киерво Риккардо 63' (Чиско Андреа ( 63') Тайт Фабиан  73' 88' (Бро Жереми ( 88') Петерс ДаудаРовер Маттео  17' 55' (Silvio Merkaj ( 55') Раути Никола 46' (Казираги Даниэль ( 46') Одогву Рафаэль 88' (Emanuele Pecorino ( 88')
Запасные: Каньяно АндреаGiacomo DragoLorenzo LonardiСьега НиколасГирингелли ЛукаКуомо ДжузеппеRaphael Kofler
Станкович ФилипДепаоли Фабио  90'Даниэле ГилардиГонсалес Факундо  60'Simone GiordanoКасами Пайтим  56' 81' (Джирелли Стефано ( 81') Йепес Жерар 90' (Риччи Матео ( 90') Виейра РонниБорини Фабио 90' (Ла Гумина Антонино ( 90') Эспозито Себастьяно 81' (Де Лука Мануэль ( 81') Верре Валерио 65' (Аскилдсен Кристоффер ( 65')
Запасные: Панада СимонеКонти АндреаРавалья НиколаHugo BuylaMarco Delle Monache
28 октября. Стадион "Марко Друсо".

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Андреа Пирло

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