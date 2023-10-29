​«Зюйдтироль» обыграл «Сампдорию» - под Пирло зашаталось кресло

Проект Пирло-«Сампдория» не работает - в очередном туре итальянской серии Б команда потерпела поражение от «Зюйдтироля», команды из автономии Южный Тироль, населенной в основном австрийцами. Генуэцы пропустили три мяча, на что смогли ответить только лишь одним голом.
И теперь место Андреа Пирло уже по-настоящему под угрозой, потому что постепенно вырисовывается перспектива погружения еще глубже, уже в третью по силе лигу итальянского футбола, что для клуба, некогда становившемся чемпионом, стало бы катастрофой.
Протокол игры
|53'Гонсалес Факундо (0:1)
|(1:1) Одогву Рафаэль77'
|(2:1) Казираги Даниэль90'
|(3:1) Emanuele Pecorino90'
Полуцци Джакомо•Джорджини Андреа•Винетот Кевин•Мазиелло Андреа•Simone Davi• 52'Киерво Риккардо63' (Чиско Андреа (63') •Тайт Фабиан 73'88' (Бро Жереми (88') •Петерс Дауда•Ровер Маттео 17'55' (Silvio Merkaj (55') •Раути Никола46' (Казираги Даниэль (46') •Одогву Рафаэль88' (Emanuele Pecorino (88')
Станкович Филип•Депаоли Фабио• 90'Даниэле Гиларди•Гонсалес Факундо• 60'Simone Giordano•Касами Пайтим 56'81' (Джирелли Стефано (81') •Йепес Жерар90' (Риччи Матео (90') •Виейра Ронни•Борини Фабио90' (Ла Гумина Антонино (90') •Эспозито Себастьяно81' (Де Лука Мануэль (81') •Верре Валерио65' (Аскилдсен Кристоффер (65')
28 октября. Стадион "Марко Друсо".
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