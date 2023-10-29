​«Зюйдтироль» обыграл «Сампдорию» - под Пирло зашаталось кресло

Проект Пирло-«Сампдория» не работает - в очередном туре итальянской серии Б команда потерпела поражение от «Зюйдтироля», команды из автономии Южный Тироль, населенной в основном австрийцами. Генуэцы пропустили три мяча, на что смогли ответить только лишь одним голом.

И теперь место Андреа Пирло уже по-настоящему под угрозой, потому что постепенно вырисовывается перспектива погружения еще глубже, уже в третью по силе лигу итальянского футбола, что для клуба, некогда становившемся чемпионом, стало бы катастрофой.