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Чемпионат Италии. Серия Б

​Дубль Борини принёс «Сампдории» победу - первую за восемь матчей

22 Октября 2023 • 22:35 Комментировать
Сампдория
2:0
Козенца

«Сампдория» наконец-то порадовала своих поклонников победой, команда Андреа Пирло выиграла в десятом туре Серии Б благодаря дублю Фабио Борини в ворота «Козенцы», сделанному еще в первом тайме. Это была первая победа «Сампдории» после того, как восемь предыдущих игр прошли безуспешно - три ничьи и пять поражений.

Также десятый тур ознаменовал новость другого характера - свой десятый матч за клуб сыграл арендованный у «Барселоны» Эстанис Педрола, и теперь генуэзский клуб должен будет выкупить его за три миллиона евро. «Барселона» сохранит за собой право приоритетного выкупа его в следующие два сезона - но уже за семь миллионов евро.

Протокол игры  
Сампдория2:0Козенца
(1:0) Борини Фабио61'  
(2:0) Борини Фабио81'  
Станкович ФилипДепаоли Фабио  39'Даниэле ГилардиГонсалес ФакундоБаррека Антонио 69' (Simone Giordano ( 69') Джирелли Стефано 62' (Касами Пайтим ( 62') Йепес Жерар 88' (Риччи Матео ( 88') Виейра Ронни  41'Борини Фабио 88' (Аскилдсен Кристоффер ( 88') Эспозито СебастьяноВерре Валерио  42' 63' (Педрола Эстанис ( 63')
Запасные: Панада СимонеРавалья НиколаIlario PorziHugo BuylaЛа Гумина АнтониноДе Лука МануэльMarco Delle Monache
Микай АлессандроРисполи Андреа 87' (Valerio Crespi ( 87') Мерони АндреаВентури МайклД'Орацио Томмазо  39' 77' (Фонтанаросса Алессандро ( 77') Кало ДжакомоПрашелик Матеуш  45' 69' (Вивиани Маттиа ( 69'  90') Маррас Мануэль  10' 69' (Канотто Луиджи ( 69') Тутино ДженнароМаццокки Симоне 78' (Флоренци Альдо ( 78'  87') Форте Франческо
Запасные: Сгарби ФилиппоPietro MartinoДзуккон ФедерикоАриоли АлессандроВока ИдризAntonio BaroneМарсон Леонардо
22 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".

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Сампдория Фабио Борини Козенца Эстанис Педрола
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