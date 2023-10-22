​Дубль Борини принёс «Сампдории» победу - первую за восемь матчей

«Сампдория» наконец-то порадовала своих поклонников победой, команда Андреа Пирло выиграла в десятом туре Серии Б благодаря дублю Фабио Борини в ворота «Козенцы», сделанному еще в первом тайме. Это была первая победа «Сампдории» после того, как восемь предыдущих игр прошли безуспешно - три ничьи и пять поражений.
Также десятый тур ознаменовал новость другого характера - свой десятый матч за клуб сыграл арендованный у «Барселоны» Эстанис Педрола, и теперь генуэзский клуб должен будет выкупить его за три миллиона евро. «Барселона» сохранит за собой право приоритетного выкупа его в следующие два сезона - но уже за семь миллионов евро.
Протокол игры
|(1:0) Борини Фабио61'
|(2:0) Борини Фабио81'
Станкович Филип•Депаоли Фабио• 39'Даниэле Гиларди•Гонсалес Факундо•Баррека Антонио69' (Simone Giordano (69') •Джирелли Стефано62' (Касами Пайтим (62') •Йепес Жерар88' (Риччи Матео (88') •Виейра Ронни• 41'Борини Фабио88' (Аскилдсен Кристоффер (88') •Эспозито Себастьяно•Верре Валерио 42'63' (Педрола Эстанис (63')
Микай Алессандро•Рисполи Андреа87' (Valerio Crespi (87') •Мерони Андреа•Вентури Майкл•Д'Орацио Томмазо 39'77' (Фонтанаросса Алессандро (77') •Кало Джакомо•Прашелик Матеуш 45'69' (Вивиани Маттиа (69') • 90'Маррас Мануэль 10'69' (Канотто Луиджи (69') •Тутино Дженнаро•Маццокки Симоне78' (Флоренци Альдо (78') • 87'Форте Франческо
22 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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