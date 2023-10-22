​Дубль Борини принёс «Сампдории» победу - первую за восемь матчей

«Сампдория» наконец-то порадовала своих поклонников победой, команда Андреа Пирло выиграла в десятом туре Серии Б благодаря дублю Фабио Борини в ворота «Козенцы», сделанному еще в первом тайме. Это была первая победа «Сампдории» после того, как восемь предыдущих игр прошли безуспешно - три ничьи и пять поражений.

Также десятый тур ознаменовал новость другого характера - свой десятый матч за клуб сыграл арендованный у «Барселоны» Эстанис Педрола, и теперь генуэзский клуб должен будет выкупить его за три миллиона евро. «Барселона» сохранит за собой право приоритетного выкупа его в следующие два сезона - но уже за семь миллионов евро.