​Логотипы Parmalat возвращаются на футболки игроков «Парма»

Новость, которая может навеять приятные воспоминания для любителей футбола со стажем, а также вселить определенные надежды в поклонников славной некогда «Пармы». Логотипы бразильской компании Parmalat снова вернутся на футболки игроков «Пармы».

Речь идет об одном из самых успешных и знаковых с точки зрения маркетинговой узнаваемости коммерческого альянса в истории футбола - Parmalat, столь созвучный с названием клуба, поддерживал «Парму» в те времена, когда клуб был одним из лучших в самом сильном чемпионате Европы на тот момент - итальянском.

Пока что речь идет об ограниченном сотрудничестве с прицелом на поддержку детского и юношеского футбола, где сейчас готовятся кадры для будущих успехов «Пармы». Но в будущем, если все будет успешно, симбиоз наверняка снова, как и в начале 90-х годов прошлого столетия, будет усиливаться.