Пирло: «Я доволен тем, какой выбрал путь»

Бывший футболист «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о своей тренерской карьере.

Специалист поблагодарил туринский клуб за то, что дал ему работу, хотя у него не было опыта, также он был уверен, что если бы ему дали время, то команда прибавила бы.

«Понятно, что когда твоя тренерская карьера начинается в «Ювентусе», то дальше ты можешь идти только вниз. Я был разочарован, но доволен тем, какой путь выбрал», - приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, что 44-летний специалист минувшим летом возглавил «Сампдорию», которая выступает в Серии В, заключив контракт до 30 июня 2025 года.