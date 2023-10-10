Директор «Венеции» высказался о будущем Черышева

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о возможном продлении контракта с российским полузащитником Денисом Черышевым.

Спортивный функционер отметил, что если в зимнее трансферное окно поступит предложение, то оно будет рассмотрено.

«Пока неизвестно, будем ли мы обсуждать продление контракта с Черышевым. Посмотрим в ближайшие месяцы», - приводит слова Брендолина Sport24.

В текущем сезоне 32-летний уроженец Нижнего Новгорода принял участие в шести играх во всех турнирах, проведя на поле 118 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.