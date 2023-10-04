​«Сампдория» и Джампаоло наконец-то оформили свой разрыв

Спустя целый год после увольнения Марко Джампаоло с поста наставника «Сампдории» стороны наконец-то оформили свое расставание официально. Дело в том, что «Сампдория», уволив (досрочно, разумеется) Джампаоло, не оформила должные бумаги, в результате чего все это время Марко оставался формальным наставником клуба, хотя с ним фактически работали сперва Деян Станкович, а затем Андреа Пирло.

Сейчас, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, расставание оформлено официально. Любопытно, что Марко, как уточняет источник, пошел навстречу трудностям клуба и отказался от компенсации - примерно три миллиона евро.

Но поможет ли это все «Сампдории» выиграть следующий матч, принципиальный для Пирло - большой вопрос.