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Чемпионат Италии. Серия Б

​«Сампдория» и Джампаоло наконец-то оформили свой разрыв

04 Октября 2023 • 21:49 Комментировать

Спустя целый год после увольнения Марко Джампаоло с поста наставника «Сампдории» стороны наконец-то оформили свое расставание официально. Дело в том, что «Сампдория», уволив (досрочно, разумеется) Джампаоло, не оформила должные бумаги, в результате чего все это время Марко оставался формальным наставником клуба, хотя с ним фактически работали сперва Деян Станкович, а затем Андреа Пирло.

Сейчас, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, расставание оформлено официально. Любопытно, что Марко, как уточняет источник, пошел навстречу трудностям клуба и отказался от компенсации - примерно три миллиона евро.

Но поможет ли это все «Сампдории» выиграть следующий матч, принципиальный для Пирло - большой вопрос.


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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Марко Джампаоло
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